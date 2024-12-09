Родившая пятого ребенка Виктория Манасир выписалась из столичной клиники: «Уровень нашей медицины на высоте»

На днях супруга олигарха Зияда Манасира сообщила подписчикам, что стала мамой в пятой раз. У Виктории родилась дочь, которую назвали Ниной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Развелся с Симоновой, умер в 49 после трех недель брака с Пиварс. Чужой среди своих Александр Кайдановский
- Рома Зверь: «Мы до концерта ничего не употребляем, все на чистяках. После — кто как хочет, так и отдыхает»
- 24-летняя актриса Камилла Беляцкая погибла в Таиланде за несколько дней до свадьбы: комментарий жениха
Свежие комментарии