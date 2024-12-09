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Родившая пятого ребенка Виктория Манасир выписалась из столичной клиники: «Уровень нашей медицины на высоте»

Родившая пятого ребенка Виктория Манасир выписалась из столичной клиники: «Уровень нашей медицины на высоте»

На днях супруга олигарха Зияда Манасира сообщила подписчикам, что стала мамой в пятой раз. У Виктории родилась дочь, которую назвали Ниной.

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