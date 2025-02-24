В НХЛ решили сократить срок ожидаемого рекорда Овечкина

Россиянин догонит Гретцки через 12 шайб Национальная хоккейная лига назвала новую дату, когда, по ее прогнозам, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки, сообщается на сайте организации.
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