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На кого работает ВЦИОМ: Подарок "хозяевам" мигрантов и передача результатов соцопросов в США

На кого работает ВЦИОМ: Подарок "хозяевам" мигрантов и передача результатов соцопросов в США

Социологи ошарашили аудиторию заявлением, что 80% россиян внезапно полюбили мигрантов. Но оказалось, что исследователи просто перестали задавать вопросы, на которые большинство говорили об угрозе мигрантов.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Почему бы не организовать всенародные   обсуждения законов о миграции, которые собирается принимать  Госдума? Ведь это все касается не только ее, а всего народа. Обсудите  эти законы, как  обсуждали  Конституцию.
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10 час.
Наталья Волкова
Конституцию тоже подтасовали
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10 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
ВЦИОМ лоббирует глобалистов. Стыдно должно быть за свою продажность. Такова моя позиция, профессора социологии.
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1 час.

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