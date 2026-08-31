🏫 Как ребенку настроиться на занятия в школе после каникул Чтобы ребенок легко адаптировался после отдыха к школе, должен соблюдаться здоровый режим сна — восемь часов в сутки, рассказала заведующая педиатрическим отделением №2 ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница» Татьяна Выкуленко.
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