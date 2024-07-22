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На авиасалоне в Британии представили концептмодель истребителя шестого поколения

На авиасалоне в Британии представили концептмодель истребителя шестого поколения

Британская компания BAE Systems представила на авиасалоне в Фарнборо концепт истребителя шестого поколения, разработанный в сотрудничестве с итальянской компанией Leonardo и японской Mitsubishi Heavy Industries, который «отличается гораздо более совершенным дизайном» и измененным размахом крыльев для улучшения аэродинамики, пишет 22 июля Breaking Defence.

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