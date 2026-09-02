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FiNE NEWS

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Посла России вызвали в МИД Португалии в связи с инцидентом с беспилотниками в Германии

Российского посла в Лиссабоне вызвали в Министерство иностранных дел Португалии в четверг, 3 сентября.

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