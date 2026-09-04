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Газета.ру

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Альянс турагентств: через несколько недель цены на отдых в Турции посыпятся

Альянс турагентств: через несколько недель цены на отдых в Турции посыпятся

Желающим отправиться в отпуск до конца текущего года лучше начать планировать его уже сейчас, чтобы успеть на самые выгодные предложения.

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