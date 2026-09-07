В Симферополе открылось первое в Крыму отделение вытрезвления

С 1 сентября в структуре Крымского научно-практического центра наркологии начало работать отделение для помощи гражданам в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, сообщили в Минздраве Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел дать крупну...
- В Симферополе муж...
- Хотел дать крупну...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым