Парень не кормит в гостях

Встречаюсь с парнем два месяца, на прошлой неделе уже два раза (до этого просто гуляли) была у него дома с ночёвкой, он ест при мне , а мне даже не предлагает, а мне самой неудобно спросить, а я тоже человек целый день голодной быть не могу.