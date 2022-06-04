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Парень не кормит в гостях

Парень не кормит в гостях

Встречаюсь с парнем два месяца, на прошлой неделе уже два раза (до этого просто гуляли) была у него дома с ночёвкой, он ест при мне , а мне даже не предлагает, а мне самой неудобно спросить, а я тоже человек целый день голодной быть не могу.

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