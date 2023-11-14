Учёные сократили число штаммов вируса африканской чумы свиней: Их всего шесть, а не 25

Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США объявила, что её исследователи сократили количество штаммов вируса африканской чумы свиней с 25 до шести уникальных генотипов.
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