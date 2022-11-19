Маск рассказал, зачем запустил голосование об аккаунте Трампа в Twitter

Американский миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что голосование о возвращении аккаунта экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа способствовал доработке системы опросов в связи с большим наплывом ботов.
Американский миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что голосование о возвращении аккаунта экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа способствовал доработке системы опросов в связи с большим наплывом ботов.
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