Наш потерянный мир

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Маск рассказал, зачем запустил голосование об аккаунте Трампа в Twitter

Маск рассказал, зачем запустил голосование об аккаунте Трампа в Twitter

Американский миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что голосование о возвращении аккаунта экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа способствовал доработке системы опросов в связи с большим наплывом ботов.

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