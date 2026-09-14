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Шняги.Нет

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Когда терпение лопнуло из-за ерунды

Когда терпение лопнуло из-за ерунды

Порой для испорченного настроения не требуется весомой причины. Хватит и заусенца, цепляющегося за ткань целый день, или чужой сумки, упирающейся в колено в самолёте.

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