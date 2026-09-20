«Сначала мобилизуем всех мужчин»: почему на Украине заговорили о мобилизации женщин?

В последнее время на Украине все чаще говорят о возможности мобилизации женщин – 20 августа бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что воинская обязанность должна распространяться на всех граждан, включая женщин, и предложил ориентироваться в этом отношении на Израиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минин и Пожарский...
- Минин и Пожарский...
- SK Минин и Пожарский...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым