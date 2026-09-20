БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Сначала мобилизуем всех мужчин»: почему на Украине заговорили о мобилизации женщин?

«Сначала мобилизуем всех мужчин»: почему на Украине заговорили о мобилизации женщин?

В последнее время на Украине все чаще говорят о возможности мобилизации женщин – 20 августа бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что воинская обязанность должна распространяться на всех граждан, включая женщин, и предложил ориентироваться в этом отношении на Израиль.

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