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Что Семен Слепаков* сказал о смерти Навального**

Что Семен Слепаков* сказал о смерти Навального**

В свете последних событий, бывший поссорившийся с навальнистами Семен Слепаков*, известный бард с язвительным талантом и статусом иноагента РФ, решил выразить свою скорбь о смерти Алексея Навального** в стихотворной форме.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Нашли о ком говорить.....
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12 час.
Людмила Абрамова
никто не вспоминает кроме аффтора..этой писанины
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9 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Кто он такой, что бы вообще о нем писать? Да и пора заканчивать писать о предатели Навальном! Пресса больше будоражит , чем кто то вспоминает о нем
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6 час.

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