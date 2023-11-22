1. Хорватия стала последней командой, напрямую вышедшей на Евро-2024. Также определились все участники плей-офф: Польша сыграет с Эстонией, Украина – с Уэльсом, Израилем или Боснией (решит жеребьевка).
Хорватия – на Евро, Бразилия проиграла Аргентине, Месси сыграет против Роналду (или нет), Дзагоев завершил карьеру, Россия может встретиться с Китаем и Буркина-Фасо и другие новости
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КузнецовВВ
в других четвертьфиналах сыграют Испания - Германия, Бразилия - Аргентина и Мали - Марокко.
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9 час.
КузнецовВВ
Стали известны пары 1/4 финала чемпионата мира U17, который проходит в Индонезии. В 1/4 финала встретятся (время — московское): Испания — Германия (24 ноября, 11:30); Бразилия — Аргентина (24 ноября, 15:00); Франция — Узбекистан (25 ноября, 11:30); Мали — Марокко (25 ноября, 15:00).
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4 час.
КузнецовВВ
Сборная Франции до 17 лет вывела игрока команды Яниса Иссуфу из заявки из-за угрозы снятия с юношеского чемпионата мира до 17 лет, сообщает L'Equipe. Иссуфу в отборе к юношескому турниру играл за сборную Нигера до 17 лет. Именно поэтому национальная команда Франции отзаявила игрока в качестве меры предосторожности перед матчем 1/8 финала ЧМ со сборной Сенегала (0:0 и 5:3 по серии пенальти). Ранее появилась информация, что французская сборная может быть дисквалифицирована, так как регламент ФИФА запрещает выступать игрокам за разные команды в рамках одного соревнования. В 1/4 финала турнира Франция должна встретится со сборной Узбекистана.
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4 час.
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