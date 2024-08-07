Гладков сообщил о двух раненных после удара ВСУ по селу Ясные Зори

В Белгородской области два человека, женщина и мужчина, получили ранение после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по по селу Ясные Зори, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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