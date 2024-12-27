В России призвали датчан присмотреть за боящейся русских премьером

Пушков: датчанам нужно присмотреть за премьером, которая боится атаки русских Датчанам нужно присмотреть за своим премьер-министром Метте Фредериксен, боящейся атаки русских и запасавшейся из-за этого консервами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии