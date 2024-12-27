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В России призвали датчан присмотреть за боящейся русских премьером

В России призвали датчан присмотреть за боящейся русских премьером

Пушков: датчанам нужно присмотреть за премьером, которая боится атаки русских Датчанам нужно присмотреть за своим премьер-министром Метте Фредериксен, боящейся атаки русских и запасавшейся из-за этого консервами.

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Комментарии
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федор
Дайте этой даме консервов и заприте её в дурку на 3 дня !!!!! Может хоть что-то там в голове прояснится.
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12 час.

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