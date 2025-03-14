Дайджест дня: тульский Haval H7, овальные цилиндры Ferrari и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На тульском заводе компании Haval запущено производство еще одной модели — кроссовера Haval H7.
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