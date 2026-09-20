Нина Драма – про победу Царукяна: «Если вы не понимаете маркетинг и соцсети, заткнитесь нахрен»

Блогер Нина Драма прокомментировала победу Армана Царукяна над Маурисио Руффи на UFC 331. «Стримеры делают это лучше! Если вы не понимаете маркетинг и соцсети, заткнитесь нахрен! Поздравляю Армана!» – написала Нина Драма.