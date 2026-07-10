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Царьград

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Мезенцу назначили 390 часов работ за экстремизм в соцсети

Мезенцу назначили 390 часов работ за экстремизм в соцсети

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Мезенского района за пропаганду экстремистской символики. В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, который ранее уже подвергался административному взысканию за аналогичное правонарушение и разделяет идеологию запрещённого движения, летом 2025 года разместил на своей странице в социальной сети публикацию, содержащую лозунг и аббревиатуру данной организации.

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