Мезенцу назначили 390 часов работ за экстремизм в соцсети

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Мезенского района за пропаганду экстремистской символики. В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, который ранее уже подвергался административному взысканию за аналогичное правонарушение и разделяет идеологию запрещённого движения, летом 2025 года разместил на своей странице в социальной сети публикацию, содержащую лозунг и аббревиатуру данной организации.