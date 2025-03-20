Дешёвое средство поражения БПЛА: показаны ракеты APKWS II, впервые сбивающей беспилотники хуситов Пара истребителей F-16 ВВС США с боекомплектом «воздух-воздух».
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Дешёвое средство поражения БПЛА: показаны ракеты APKWS II, впервые сбивающей беспилотники хуситов Пара истребителей F-16 ВВС США с боекомплектом «воздух-воздух».
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