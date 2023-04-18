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Генсек НАТО назвал некоторые «утечки» из Пентагона неверными

Генсек НАТО назвал некоторые «утечки» из Пентагона неверными

В вопросах, связанных с помощью Украине, действия союзников по НАТО не подвергнутся влиянию утечки документов из Пентагона, поскольку «некоторые из этих утечек неверны, и ими манипулируют», заявил CNN генсек альянса Йенс Столтенберг.

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