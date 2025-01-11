Стал известен официальный оклад водителя губернатора Клычкова

Губернатор Клычков внёс изменения в постановление «Об оплате труда и материальном стимулировании работников бюджетных учреждений, осуществляющих транспортное обеспечение органов государственной власти, подведомственных администрации губернатора и правительства Орловской области».
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