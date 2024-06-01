Ура-патриоты качают Россию – юрист

Николай Герасименко

"Отказ от советского прошлого в пользу стремления в НАТО", Ремесло, вы точно жили в то время в нашей стране? В какую НАТУ мы стремились и отказывались от советского прошлого? Подавляющее большинство населения просто хотели позитивных изменений в жизни и даже не представляли, в какую кобылью трещину нас тянут младореформаторы со своими заокеанскими кураторами. Не нужно натягивать сову на глобус.