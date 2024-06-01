Формула баланса взглядов на СВО до сих пор не найдена, что приводит к поискам одной единственной «правильной» точки зрения.
Ура-патриоты качают Россию – юрист
Комментарии
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Николай Герасименко
"Отказ от советского прошлого в пользу стремления в НАТО", Ремесло, вы точно жили в то время в нашей стране? В какую НАТУ мы стремились и отказывались от советского прошлого? Подавляющее большинство населения просто хотели позитивных изменений в жизни и даже не представляли, в какую кобылью трещину нас тянут младореформаторы со своими заокеанскими кураторами. Не нужно натягивать сову на глобус.
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