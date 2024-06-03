Директор Воронежской школы уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ

По данным Rusprofile.ru, Хопрова занимала должность директора школы с 2011 года.<p style="font-weight: 400;"><strong>Директор Воронежской школы № 11 Лариса Хопрова написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
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