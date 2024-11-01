Чрезмерный сон: опасность для здоровья?

Чрезмерный сон может негативно сказаться на здоровье человека. Хотя недостаток сна также может привести к ряду заболеваний, избыточный сон может вызвать когнитивные проблемы, трудности с зачатием, психические расстройства, воспалительные процессы, депрессию, головные боли, боли в спине и шее и повышенный риск развития болезни Альцгеймера.