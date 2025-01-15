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Царьград

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Рютте: НАТО наращивает оборону для предотвращения военных конфликтов

Рютте: НАТО наращивает оборону для предотвращения военных конфликтов

Генсек НАТО Марк Рютте призывает альянс усилить военное планирование и повысить оборонные расходы, чтобы избежать потенциальных конфликтов.

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