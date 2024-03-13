Китай скупает российскую нефть, которую избегает Индия

Застрявшие танкеры с российской нефтью марки «Сокол», ранее направлявшиеся в Индию, но остановившиеся у берегов Южной Кореи и Сингапура после того, как США ужесточили санкции, начали доставлять сырье в Китай.
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