"Азов"* со смешками и презрением в зале суда. Рамзай: "Это дискредитация правосудия. Хочется спросить..."

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Процесс над украинскими террористами снова поставил острые вопросы о "войне на минималках".
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