Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Не надоело  вам еще мусорить в интернете и на данном портале конкретно? Вам же неоднократно объясняли разные люди и в..."Мусульмане решит...
  • Alex Nемо
    Мигрантов,  даже получивших гражданство РФ, не должно быть в общественном транспорте, общепите, правоохранительных и ..."Люби свою судьбу...
  • Alex Nемо
    Господи, о пять активность ради создания видимости какой-то деятельности! Всего то и нужно это внести во все законы п...Зачистка мигранто...

"Азов"* со смешками и презрением в зале суда. Рамзай: "Это дискредитация правосудия. Хочется спросить..."

"Азов"* со смешками и презрением в зале суда. Рамзай: "Это дискредитация правосудия. Хочется спросить..."

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Процесс над украинскими террористами снова поставил острые вопросы о "войне на минималках".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сиропчик Микульский
Согласен! Раз у нас идиотское правосудие, значит нацистов в плен не брать.
Ответить
4 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Нацистов стрелять и в плен не брать. Наше типа правоссудие как всегда налиберастит.
Ответить
3 час.
sorsw
Мутновато...
Ответить
1 час.
наверх