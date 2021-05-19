В России предложили отказаться от пластиковой посуды

РЕН ТВ НовостиПолитикаВ России предложили отказаться от пластиковой посуды РИА "Новости" В РФ предложили отказаться от одноразовой пластиковой посуды и контейнеров для продуктов.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлина БеловаНе только засорённость пластиком (это,конечно,очень важно ), но когда болеет почти каждый человек,даже и новорожденные,то следует исключать вредные материалы из употребления. Решение надо принимать и чем раньше,тем лучше.Василий Румановна олимпиаду 1980г везде была бумажная разовая посудаКомментировать
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