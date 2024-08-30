Физики почти смогли «поймать» гравитацию

Гравитация – одна из фундаментальных сил природы, но ее природа до сих пор остается загадкой. Ученые во всем мире стремятся обнаружить гравитон — гипотетическую частицу, которая, как считается, может быть переносчиком этого вида взаимодействия.
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