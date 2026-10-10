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Почему мы саботируем отдых и чувствуем вину за безделье

Токсичная продуктивность Вы взяли выходной, но вместо того чтобы расслабиться, моете окна, читаете полезные книги и ругаете себя за то, что «ничего не делаете».

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