Прокуратура проверяет разлив дизельного топлива на территории Соловецкого архипелага

Во время работ там повредили топливопровод.Во время работ там повредили топливопровод.По предварительным данным, при производстве земляных работ подрядной организацией в пос.
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