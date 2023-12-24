Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа

Россия лишает немцев и австрийцев доступа к добыче газа @ Александр Демьянчук/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Указом президента Россия продает доли немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных добычных проектах с Газпромом.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
немцы продают Газпрому  наш газ с наценкой и получают сверхприбыл. Та же схема и с Сахалинской нефтью.Газпром-народное достояние ?
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10 час.
Ирина
Давно бы так,ай да русские.
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8 час.
Galina Bobryasheva
А почему мы мягче поступаем? Где зеркальный ответ? Кто-то думает, что нам спасибо скажут?
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7 час.

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