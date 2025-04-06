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«Краснодар» обыграл «Акрон» и оторвался от «Зенита» на 5 очков в рамках РПЛ

«Краснодар» обыграл «Акрон» и оторвался от «Зенита» на 5 очков в рамках РПЛ

А действующий чемпион страны, «Зенит», сыграл вничью в гостях у московского «Локомотива». В воскресенье, 6 апреля, в рамках игр РПЛ болельщиков ждет дерби ЦСКА — «Динамо» и матч «Ростов» — «Спартак» «Краснодар» уходит в отрыв.

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