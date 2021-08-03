Братская помощь Литве: один за всех, и все за одного

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаБратская помощь Литве: один за всех, и все за одного Дилетант о политике Самое главное, мои дорогие - это взаимовыручка и взаимопомощь.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина Колесниковавот такая братская помощь.Александр ДенисовНу что с них взять, сироты! Будут вешаться, так верёвку тоже в долг возьмут.Евгений МангушСпасибо, Очень смешно.ЕБЕлена БресловаЭто Украина стену Яценюка разобрала! А як же - для помоги братанам с Литвы!Комментировать
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