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Братская помощь Литве: один за всех, и все за одного

Братская помощь Литве: один за всех, и все за одного

Дилетант о политике Самое главное, мои дорогие - это взаимовыручка и взаимопомощь.

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Альбина Колесникова
вот такая братская помощь.
Александр Денисов
Ну что с них взять, сироты! Будут вешаться, так верёвку тоже в долг возьмут.
Евгений Мангуш
Спасибо, Очень смешно.
Елена Бреслова
Это Украина стену Яценюка разобрала! А як же - для помоги братанам с Литвы!

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