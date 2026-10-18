С 16 по 18 октября профессиональные образовательные организации, участвующие в федеральном проекте «Профессионалитет», присоединятся к всероссийской акции – Единому Дню открытых дверей и организуют на своих площадках профориентационные мероприятия для школьников.
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