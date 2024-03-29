Изучение языков сохраняет когнитивные способности в пожилом возрасте Ученые из Сингапурского университета Технологии и Дизайна (SUTD) обнаружили, что раннее овладение иностранным языком замедляет снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте.
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