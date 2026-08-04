Климатологи в тревоге! Эль-Ниньо набирает силу и готовится показать миру свою мощь: что ждать?

Эль-Ниньо может стать самым мощным за 150 лет наблюдений: чем грозит миру новый климатический цикл Климатологи фиксируют стремительное усиление природного феномена Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана.
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