Стало известно, что Филипп Киркоров избавился от своего менеджера-красавчика Артема Кияшко

Поп-король российской эстрады принял радикальное решение и отстранил менеджера Артема Кияшко от управления его успешной компанией “Филипп Киркоров Продакшн”,с которым успешно сотрудничал несколько лет.
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