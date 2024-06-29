Депутат Госдумы Михаил Делягин среди прочих своих коллег принял участие в дискуссии после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о "Госдуре"… Тут нет опечатки.
Михаил Делягин: "Я что, больной или едрос - на правду обижаться?"
Комментарии
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Y
Yuriy
Если - "44% не признают наших законов и наши традиции. А 26% готовы отстаивать с оружием в руках свои традиции на нашей территории" - то это КРУПНЕЙШИЙ ( к сожалению, не первый и не второй) провал внутренней политики Путина. Ибо именно он отвечает за все, что творится в России.. Отвечает именно в силу структуры российской Власти, при которой НИЧЕГО в стране не решается при ЕГО, как минимум, молчаливого согласия. Но кто с НЕГО спросит ?
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12 час.
АС
Анатолий Страшко
Только дурак полуобразованный или откровенный враг России расшатывает проблему мигрантов в России. Это же явная задумка наших "друзей" расшатать Россию. Национальный вопрос для любой полинациональной страны очень сложный и поэтому именно на него обратили взор спецслужбы , прежде всего США , а за ними шавки разные типа приебалтов. Учитывая состав нижней палаты нашего парламента, я уж не говорю о верхней, Россия в очень шатком положении. Бастрыкину прозит! (учтите -я не алкаш) Так на Руси здоровья желали издавна. Он не побоялся правду в логове с негодяями сказать. И они взвизгнули. Но заткнутся. Посмотрели , а кто взвизгнул по дурости? Думаю посмотрели. Пока я буду видеть у себя во дворе дворника среднеазиата с метлой, я буду знать, что ничего не меняется в Госдурке! Ведь в соседнем дворе уже славянин за рулём суперуборочной машины сидит. И один несколько дворов убирает. И зарплатой и работой доволен. Я разговаривал с ним. Правда есть некоторые проблемки. Да где их нет!
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11 час.
uikka uikka
Читали список законов, что закрыла наша ГосДума? Один из пунктов разрешить право на покупку огнестрельного и травматического оружия только через пять/десять лет после получения гражданства... Я понимаю что нужны рабочие руки и т.д., но вооружать... Зачем тем кто хочет здесь жить и работать оружие? ,Кто то в ГосДуме проводит еще одну стратегию Запада в действие, наводнить страну чуждыми элементами с явной русофобской позицией, наделить их правами, дав гражданство, а с ним все преференции, дотации и т.п., создать условия для размножения, вооружить, в конечном итоге уничтожить коренное население, а что останется согнать в гетто, как индейцев..... Надо понимать разницу между рабочими мигрантами и тихой оккупацией... Да и оккупация не слишком уж тихая получается...
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11 час.
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