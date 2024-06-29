Михаил Делягин: "Я что, больной или едрос - на правду обижаться?"

Y Yuriy Если - "44% не признают наших законов и наши традиции. А 26% готовы отстаивать с оружием в руках свои традиции на нашей территории" - то это КРУПНЕЙШИЙ ( к сожалению, не первый и не второй) провал внутренней политики Путина. Ибо именно он отвечает за все, что творится в России.. Отвечает именно в силу структуры российской Власти, при которой НИЧЕГО в стране не решается при ЕГО, как минимум, молчаливого согласия. Но кто с НЕГО спросит ?

АС Анатолий Страшко Только дурак полуобразованный или откровенный враг России расшатывает проблему мигрантов в России. Это же явная задумка наших "друзей" расшатать Россию. Национальный вопрос для любой полинациональной страны очень сложный и поэтому именно на него обратили взор спецслужбы , прежде всего США , а за ними шавки разные типа приебалтов. Учитывая состав нижней палаты нашего парламента, я уж не говорю о верхней, Россия в очень шатком положении. Бастрыкину прозит! (учтите -я не алкаш) Так на Руси здоровья желали издавна. Он не побоялся правду в логове с негодяями сказать. И они взвизгнули. Но заткнутся. Посмотрели , а кто взвизгнул по дурости? Думаю посмотрели. Пока я буду видеть у себя во дворе дворника среднеазиата с метлой, я буду знать, что ничего не меняется в Госдурке! Ведь в соседнем дворе уже славянин за рулём суперуборочной машины сидит. И один несколько дворов убирает. И зарплатой и работой доволен. Я разговаривал с ним. Правда есть некоторые проблемки. Да где их нет!