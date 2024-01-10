Власти ЯНАО ввели форму сотрудникам депприроды. Фото

Власти ЯНАО заказали для руководителей и сотрудников департамента природы форму. Как сообщается в документах на сайте правительства, у работников будет по несколько комплектов формы с фуражками и беретами, а знаками различия должностных лиц послужат погоны и шевроны.
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