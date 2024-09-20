Как Израиль провернул операцию с подрывом тысяч пейджеров. Готовились несколько лет

NYT: Израиль заранее создал подставные фирмы для выпуска взрывающихся пейджеровСитация в Бейруте после серии взрывов, 18 сентября 2024 годаMarwan Naamani/picture alliance/Getty Images Израиль создал «современного троянского коня», готовя операцию против «Хезболлы» в Ливане, пишет NYT.
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