В Иркутской области участковый уполномоченный полиции помог спасти девочку, которая находилась на краю крыши 9-этажного дома

В настоящее время решается вопрос о поощрении участкового Павла Рагимова. В городе Братске Иркутской области участковый уполномоченный полиции помог спасти девочку, которая находилась на краю крыши 9-этажки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии