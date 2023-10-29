Бои на купянском направлении: танкисты сокрушают позиции противника (ВИДЕО)

Продолжаются бои на купянском направлении, где танкисты ВС РФ сокрушают позиции ВСУ. После обнаружения разведчиками позиции врага в лесополосе экипаж Т-72Б3 подразделения ЗВО выдвинулся на огневую точку и нанес мощный удар по указанным координатам.