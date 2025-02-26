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«Саша, что ты наделал?»: В Таганроге экс-начальник МВД торговал российским гражданством для таджиков

«Саша, что ты наделал?»: В Таганроге экс-начальник МВД торговал российским гражданством для таджиков

Avia.pro - СМИ Таганрог — город у моря, где ветры с Азовских просторов несут соль и запах рыбы, а старые улочки шепчут о былом величии.

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Комментарии
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Андрей
Стесняюсь спросить - почему-то никто не освещает это: этих ребят содють и содють, а что с мигрантами, которые таким путем приобрели гражданство и паспорта? Их отлавливают или они теперь навсегда граждане России?
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.СТРАНЕ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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23 час.
Алекс Сэм
Пора возвращать смертную казнь. И в статью за продажу гражданства - мазать лоб зелёнкой.
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22 час.
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