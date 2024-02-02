Эрдоган назначил главой Центробанка Турции экс-зампреда регулятора Карахана

Depositphotos Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой Центробанка экс-зампреда регулятора Фатиха Карахана после отставки председателя Хафизе Гайе Эркан, говорится в указе, опубликованной в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.
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