Архангельская ТЭЦ готовит оборудование к предстоящему отопительному периоду

За несколько месяцев предстоит провести большой объём работ.Архангельская ТЭЦ — это крупнейшая электростанция в области и основной производитель электроэнергии и теплоэнергии для централизованного отопления столицы Поморья и близлежащих районов.
За несколько месяцев предстоит провести большой объём работ.Архангельская ТЭЦ — это крупнейшая электростанция в области и основной производитель электроэнергии и теплоэнергии для централизованного отопления столицы Поморья и близлежащих районов.
Свежие комментарии