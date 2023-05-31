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Архангельская ТЭЦ готовит оборудование к предстоящему отопительному периоду

Архангельская ТЭЦ готовит оборудование к предстоящему отопительному периоду

За несколько месяцев предстоит провести большой объём работ.Архангельская ТЭЦ — это крупнейшая электростанция в области и основной производитель электроэнергии и теплоэнергии для централизованного отопления столицы Поморья и близлежащих районов.

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