Власти призывают киевлян покинуть город. Зима будет страшной

Страшной будет зима на Украине. В Киеве власти уже призывают людей покинуть город.Киевские власти призвали горожан покинуть город перед зимой.
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