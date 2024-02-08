Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах-2024 запустили в Москве

На mos.ru запустили сервис проверки доступных способов голосования на выборах президента России. С его помощью москвичи смогут узнать, можно ли отдать свой голос в онлайн формате, через терминал на любом участке или только на избирательном участке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.